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Франция. Кубок

«Руан» в серии пенальти сенсационно выбил «Монако»

09 Февраля 2024 • 01:03 Комментировать
Руан
1:1
Монако
окончен после пенальти

Скромный «Руан» ни в чём, кроме владения мячом, не уступил «Монако» в 1/8 финала. В дебюте Такуми Минамино реализовал выход один на один после передачи Александра Головина, но там был офсайд. И снова Головин ассистировал, Фоларин Балогун обыграл голкипера и с острого угла промахнулся. Дэмиен Лоппи слева ворвался в штрафную и пробил в штангу. В ответ Балогун снова в штрафной, его сбили. Пострадавший очень уверенно забил с 11 метров. До конца первого тайма «Руан» отыгрался, передача под удар Клеману Бассену, который метров с пяти поразил ворот - 1:1.

Не лучшая игра вратаря гостей, Лоппи наносил удар наверняка, и защитник на ленточке остановил мяч. У «Монако» был только один момент после перерыва, когда Головин со штрафного едва не попал в ближний угол.

Ничья и серия пенальти, в которой лучше были игроки хозяев - 6:5.

Протокол игры

 
Руан

1:1

(пен. 6:5)

Монако
  35'Балогун Фоларин (0:1)
(1:1) Бассен Клеман45'  
Ажжун ЛеонарСансон ВалентинБассен КлеманБузамуша СофьянСи Ламине 90' (Сахлоуне Абдельхалил ( 90') Мион Матьё  58' 90' (Алле Зана ( 90') Бензия МустафаАлли АхмадАбдельмула Малик 68' (Беззехами Омар ( 68') Лоппи Дэмиен 82' (Уадах Мохамед ( 82') Бенке Хишам 90' (Бернаске Антуан ( 90')
Запасные: Диа ИсмаилМараваль АксельДешам ФлорианБенсула Наэль
Маецки РадославКерер ТилоМарипан ГильермоСалису МохаммедВандерсон VФофана ЮссуфЗакария Денис  45' 61' (Уаттара Кассум ( 61') Якобс Исмаил 61' (Аклиуш Манес ( 61'  82') Минамино Такуми 61' (Бен Сехир Элиссе ( 61') Балогун ФоларинГоловин Александр
Запасные: Мишель ЛюкаКён ФилиппКулибали МамадуКамара МохамедМагасса СунгутуДиоп Эден
08 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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