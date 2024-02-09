«Руан» в серии пенальти сенсационно выбил «Монако»

Скромный «Руан» ни в чём, кроме владения мячом, не уступил «Монако» в 1/8 финала. В дебюте Такуми Минамино реализовал выход один на один после передачи Александра Головина, но там был офсайд. И снова Головин ассистировал, Фоларин Балогун обыграл голкипера и с острого угла промахнулся. Дэмиен Лоппи слева ворвался в штрафную и пробил в штангу. В ответ Балогун снова в штрафной, его сбили. Пострадавший очень уверенно забил с 11 метров. До конца первого тайма «Руан» отыгрался, передача под удар Клеману Бассену, который метров с пяти поразил ворот - 1:1.

Не лучшая игра вратаря гостей, Лоппи наносил удар наверняка, и защитник на ленточке остановил мяч. У «Монако» был только один момент после перерыва, когда Головин со штрафного едва не попал в ближний угол.

Ничья и серия пенальти, в которой лучше были игроки хозяев - 6:5.

Протокол игры