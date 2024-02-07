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Франция. Кубок

Мбаппе – в основе «ПСЖ» на кубковый матч

07 Февраля 2024 • 22:31 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.37 X 5.30 2 7.40
Через 0 ч. 24 мин.

В среду вечером «ПСЖ» проведёт матч 1/8 финала Кубка Франции против «Бреста». Рулевой парижан Луис Энрике включил в стартовый состав команды таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Данило, Маркиньос, Беральдо, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

Как видим, звёздный нападающий Килиан Мбаппе выйдет на футбольное поле с первых минут.

Матч между «ПСЖ» и «Брестом» стартует в 23:10 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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ПСЖ БРЕСТ
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