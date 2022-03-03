Головина не будет в финале Кубка Франции - «Нант» выбил «Монако»

В драматичном поединке на стадионе «Божуар» гости из «Монако» были переиграны «Нантом», несмотря на то, что уже на двенадцатой минуте открыли счет. «Нант» достаточно быстро отыгрался, а во втором тайме ситуация повторилась наоборот - едва Мутуссами вывел «Нант» вперед, как хозяева упустили Боаду, который головой расстрелял ворота «канареек».

И все же упорно рвавшиеся вперед хозяева все-таки добились своего, хотя это случилось в серии пенальти, в которой им удалось исполнить все четыре своих удара точно, в то время как монегаски дважды промазали. В финале «Нант», не побеждавший в Кубке Франции с 2000 года, сразится с «Ниццей» - она не побеждала с 1997 года.