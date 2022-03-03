Головина не будет в финале Кубка Франции - «Нант» выбил «Монако»

В драматичном поединке на стадионе «Божуар» гости из «Монако» были переиграны «Нантом», несмотря на то, что уже на двенадцатой минуте открыли счет. «Нант» достаточно быстро отыгрался, а во втором тайме ситуация повторилась наоборот - едва Мутуссами вывел «Нант» вперед, как хозяева упустили Боаду, который головой расстрелял ворота «канареек».
И все же упорно рвавшиеся вперед хозяева все-таки добились своего, хотя это случилось в серии пенальти, в которой им удалось исполнить все четыре своих удара точно, в то время как монегаски дважды промазали. В финале «Нант», не побеждавший в Кубке Франции с 2000 года, сразится с «Ниццей» - она не побеждала с 1997 года.
Протокол игры
|12'Марипан Гильермо (0:1)
|(1:1) Сидибе Джибриль21'
|(2:1) Мутуссами Самуэль74'
|76'Боаду Мирон (2:2)
|121'Фолланд Кевин (5:4)
|(6:4) Саймон Мозес121'
|121'Дисаси Аксель (3:3)
|(3:2) Коло-Муани Рандаль121'
|(5:3) Мутуссами Самуэль121'
|(4:3) Мерлин Квентин121'
Дескамп Реми•Аппиа Деннис 85' (Коршья Себастьен ( 85') •Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей•Паллуа Николя•Мерлин Квентин•Блас Людовик•Мутуссами Самуэль•Чиривелья Педро•Коло-Муани Рандаль•Саймон Мозес
Нюбель Александр•Сидибе Джибриль•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике 86' (Матазо Элио ( 86') •Фофана Юссуф 86' (Якобс Исмаил ( 86') •Чуамени Орельен•Скардовелли Вандерсон•Диоп Софьян 72' (Боаду Мирон ( 72') •Желсон Мартиньш 73' (Фолланд Кевин ( 73') •Бен-Йеддер Виссам
02 марта.