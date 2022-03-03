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Франция. Кубок

Головина не будет в финале Кубка Франции - «Нант» выбил «Монако»

03 Марта 2022 • 01:25 Комментировать
Нант
2:2
Монако
окончен после пенальти

В драматичном поединке на стадионе «Божуар» гости из «Монако» были переиграны «Нантом», несмотря на то, что уже на двенадцатой минуте открыли счет. «Нант» достаточно быстро отыгрался, а во втором тайме ситуация повторилась наоборот - едва Мутуссами вывел «Нант» вперед, как хозяева упустили Боаду, который головой расстрелял ворота «канареек».

И все же упорно рвавшиеся вперед хозяева все-таки добились своего, хотя это случилось в серии пенальти, в которой им удалось исполнить все четыре своих удара точно, в то время как монегаски дважды промазали. В финале «Нант», не побеждавший в Кубке Франции с 2000 года, сразится с «Ниццей» - она не побеждала с 1997 года.

Протокол игры  
Нант 2:2Монако
  12'Марипан Гильермо (0:1)
(1:1) Сидибе Джибриль21'   
(2:1) Мутуссами Самуэль74'   
  76'Боаду Мирон (2:2)
  121'Фолланд Кевин (5:4)
(6:4) Саймон Мозес121'   
  121'Дисаси Аксель (3:3)
(3:2) Коло-Муани Рандаль121'   
(5:3) Мутуссами Самуэль121'   
(4:3) Мерлин Квентин121'   
Дескамп РемиАппиа Деннис  85' (Коршья Себастьен (  85') Кастеллетто Жан-ШарльЖиротто АндрейПаллуа НиколяМерлин КвентинБлас ЛюдовикМутуссами СамуэльЧиривелья ПедроКоло-Муани РандальСаймон Мозес
Запасные: Кулибали КалифаMohamed Achi BouaklineСиприен ВиланТраоре ШарльДе Са Роли ПерейраБукари ОсманЛафон АльбанСилла Абдулайе
Нюбель АлександрСидибе ДжибрильДисаси АксельМарипан ГильермоКайо Энрике  86' (Матазо Элио (  86') Фофана Юссуф  86' (Якобс Исмаил (  86') Чуамени ОрельенСкардовелли ВандерсонДиоп Софьян  72' (Боаду Мирон (  72') Желсон Мартиньш  73' (Фолланд Кевин (  73') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Манноне ВитоАгилар РубенМатсима КрисленАклиоче МахнесОку Иллан
02 марта.

 

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окончен после пенальти Нант 2:2 Монако 3.50 3.15 2.25
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Сегодня, 03 Марта
01:25 · Франция. Кубок
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