Тренер «Монако» разочарован итогом полуфинального матча Кубка Франции с «Нантом»

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами мнением по поводу игры своей команды в полуфинальном матче Кубка Франции с «Нантом».

Клеман сказал, что он разочарован итогами этого матча. Тренер монегасков отметил, что его подопечные создали огромное количество моментов и должны были вырывать победу, но удача отвернулась от команды. Филипп добавил, что это была достойная игра с обеих сторон.

Напомним, что основное время закончилось вничью со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Нанта».