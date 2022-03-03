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Франция. Кубок

Тренер «Монако» разочарован итогом полуфинального матча Кубка Франции с «Нантом»

03 Марта 2022 • 09:59 Комментировать
Нант
2:2
Монако
окончен после пенальти

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами мнением по поводу игры своей команды в полуфинальном матче Кубка Франции с «Нантом».

Клеман сказал, что он разочарован итогами этого матча. Тренер монегасков отметил, что его подопечные создали огромное количество моментов и должны были вырывать победу, но удача отвернулась от команды. Филипп добавил, что это была достойная игра с обеих сторон.

Напомним, что основное время закончилось вничью со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Нанта».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Кубок Франции Нант Филипп Клеман
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