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Франция. Кубок

Головин переживает из-за событий на Украине, поведал его тренер

01 Марта 2022 • 23:41 Комментировать
Нант
...
Монако
4.05 3.10 2.07
Через 23 ч. 24 мин.

Российский нападающий «Монако» Александр Головин очень переживает из-за ситуации на Украине, пояснил главный трене клуба Филипп Клеман. Завтра монегаскам предстоит сразиться с «Нантом» в рамках Кубка Франции, но Головин, судя по всему, в этом матче не сыграет. Причин - несколько.  

- Он пока что не готов играть. Причина и в повреждениях, и в психологическом состоянии. Александру не по душе происходящее на Украине. Это не может в принципе нравиться. Сейчас он пытается сфокусироваться на тренировках и своем возвращении на поле, - пояснил наставник «Монако», слова которого цитирует RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Филипп Клеман
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