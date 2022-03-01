Головин переживает из-за событий на Украине, поведал его тренер

Российский нападающий «Монако» Александр Головин очень переживает из-за ситуации на Украине, пояснил главный трене клуба Филипп Клеман. Завтра монегаскам предстоит сразиться с «Нантом» в рамках Кубка Франции, но Головин, судя по всему, в этом матче не сыграет. Причин - несколько.

- Он пока что не готов играть. Причина и в повреждениях, и в психологическом состоянии. Александру не по душе происходящее на Украине. Это не может в принципе нравиться. Сейчас он пытается сфокусироваться на тренировках и своем возвращении на поле, - пояснил наставник «Монако», слова которого цитирует RMC Sport.