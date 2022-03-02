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Франция. Кубок

Головин не сыграет в полуфинале Кубка Франции с «Нантом»

02 Марта 2022 • 12:18 Комментировать
Нант
...
Монако
3.90 3.10 2.15
Через 9 ч. 43 мин.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в итоговую заявку своей команды на полуфинальный поединок Кубка Франции с «Нантом».

Как сообщает пресс-служба монегасков, 25-летний российский футболист всё ещё испытывает мышечные проблемы, так что сыграть в полуфинальном матче с «Нантом» полузащитник сборной России не сможет. Напомним, что встреча между «Монако» и «Нантом» состоится сегодня в 23.15 по московскому времени.

Александр Головин в этом сезоне провёл во французской лиге 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Кубок Франции Нант Александр Головин
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02.03  23:15 Нант ... Монако 3.65 3.40 2.13
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