Головин не сыграет в полуфинале Кубка Франции с «Нантом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в итоговую заявку своей команды на полуфинальный поединок Кубка Франции с «Нантом».

Как сообщает пресс-служба монегасков, 25-летний российский футболист всё ещё испытывает мышечные проблемы, так что сыграть в полуфинальном матче с «Нантом» полузащитник сборной России не сможет. Напомним, что встреча между «Монако» и «Нантом» состоится сегодня в 23.15 по московскому времени.

Александр Головин в этом сезоне провёл во французской лиге 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.