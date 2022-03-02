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Франция. Кубок

Клеман о «Монако»: «Победа в Кубке Франции для моих подопечных — это возможность войти в историю клуба и написать свою личную»

02 Марта 2022 • 10:43 Комментировать
Нант
...
Монако
3.90 3.10 2.15
Через 11 ч. 54 мин.

Филипп Клеман заявил об амбициях «Монако» одержать победу в Кубке Франции.

Главный тренер «монегасков» высказался в преддверии матча 1/2 финала против «Нанта».

«Мы продолжаем выступать на три фронта, и получается, что нас ждут несколько крайне интересных недель, но, очевидно, что встреча с «Нантом», решающая для нас, потому что речь идет о Кубке Франции.

«Нант» сейчас находится в отличной форме, особенно когда выступает при домашних трибунах. Им удалось одержать шесть побед в последних семи встречах, которые проходили на «Стад ля Божуар». Единственный матч, завершившийся ничьей, был с нами (0:0), и мы хотим положить конец их удачной серии.

«Монако» не удавалось завоевать Кубок Франции с 1991 года, и когда я вспоминаю всех именитых игроков, которые выступали за «Монако», но не смогли пройти этот путь до конца, то понимаю, что победа в турнире для моих подопечных — это возможность войти в историю клуба и написать свою личную», — цитирует главного тренера сайт «Монако».

По мнению Клемана, близость трофея добавляет мотивации, однако для победы нужно два раза продемонстрировать игру самого высокого уровня.

Помимо прочего, главный тренер отметил неоценимый вклад молодого опорника Орельена Тчуамени, который по словам Клемана стал настоящим лидером команды.

Матч 1/2 финала Кубка Франции «Нант» — «Монако» состоится сегодня в 23:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Кубок Франции Нант Филипп Клеман
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02.03  23:15 Нант ... Монако 3.65 3.40 2.13
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