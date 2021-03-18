Франция. Кубок 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Спасение Наваса и шедевр Мбаппе - видео разгромной победы «ПСЖ»

18 Марта 2021, 00:52,

В ключевом матче 1/8 финала  Кубка Франции «ПСЖ» играл против лидера Лиги 1, «Лилля». Уже на девятой минуте последовал прострел низом с правого фланга к воротам гостей, голкипер и защитник «Лилля» не разобрались, и Мауро Икарди эффектно изловчился, чтобы послать мяч в пустые ворота. Второй гол парижан также возник из ничего - Килиан Мбаппе прорывался по штрафной и остался бы без мяча в любом случае, но защитник его принял на бедро. Грозный форвард сам подошел к мячу и с 11 метров запустил его в девятку. У «Лилля» был шанс отыграть один гол, но Юссуф Язиджи с пенальти бил почти по центру, и Кейлор Навас выручил. Перед финальным свистком Мбаппе выдал просто шедевр. Нападающий стартовал от центральной линии, словно стоящего, опередил защитника и эффектно перебросил голкипера - 3:0.

Все яркие моменты матча представлены в видеообзоре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Лилль, Килиан Мбаппе, Кейлор Навас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола