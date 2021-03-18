Спасение Наваса и шедевр Мбаппе - видео разгромной победы «ПСЖ»

В ключевом матче 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» играл против лидера Лиги 1, «Лилля». Уже на девятой минуте последовал прострел низом с правого фланга к воротам гостей, голкипер и защитник «Лилля» не разобрались, и Мауро Икарди эффектно изловчился, чтобы послать мяч в пустые ворота. Второй гол парижан также возник из ничего - Килиан Мбаппе прорывался по штрафной и остался бы без мяча в любом случае, но защитник его принял на бедро. Грозный форвард сам подошел к мячу и с 11 метров запустил его в девятку. У «Лилля» был шанс отыграть один гол, но Юссуф Язиджи с пенальти бил почти по центру, и Кейлор Навас выручил. Перед финальным свистком Мбаппе выдал просто шедевр. Нападающий стартовал от центральной линии, словно стоящего, опередил защитника и эффектно перебросил голкипера - 3:0.

Все яркие моменты матча представлены в видеообзоре.