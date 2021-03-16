Почеттино: «ПСЖ» проиграл из-за ограбления домов ди Марии и Маркиньоса

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подтвердил, что его команда не случайно провалила второй тайм матча с «Нантом» (1:2). Парижане могли громить соперника по итогам первых 45 минут, но довольствовались перевесом в один гол, а во втором отрезке почти не обостряли и уступили.

На пресс-конференции перед матчем Кубка Франции против «Лилля» Почеттино заявил, что на игроков так сильно повлияла новость о том, что по ходу матча дома Анхеля ди Марии и Маркиньоса были ограблены. При этом семья аргентинца в это время находилась дома. Почеттино также добавил, что оба футболиста только завтра возобновят тренировки с командой.