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​Фанаты «ПСЖ» устроили жаркие проводы команде

17 Марта 2021, 19:21,

В среду вечером «ПСЖ» проведёт поединок 1/8 финала Кубка Франции. В родных стенах команда Маурисио Почеттино примет «Лилль», находящийся в хорошей форме и занимающий первое место в Лиге 1.

Фанаты «ПСЖ» устроили команде жаркие проводы на матч. Они скандировали кричалки и использовали пиротехнику вдоль дороги, по которой ехала команда на стадион «Парк де Пренс». Соответствующее видео в Twitter опубликовал журналист Лоик Танзи.

 

Матч между «ПСЖ» и «Лиллем» начнётся в 19:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ
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