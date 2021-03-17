​Фанаты «ПСЖ» устроили жаркие проводы команде

В среду вечером «ПСЖ» проведёт поединок 1/8 финала Кубка Франции. В родных стенах команда Маурисио Почеттино примет «Лилль», находящийся в хорошей форме и занимающий первое место в Лиге 1.

Фанаты «ПСЖ» устроили команде жаркие проводы на матч. Они скандировали кричалки и использовали пиротехнику вдоль дороги, по которой ехала команда на стадион «Парк де Пренс». Соответствующее видео в Twitter опубликовал журналист Лоик Танзи.

Матч между «ПСЖ» и «Лиллем» начнётся в 19:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.