​Фанаты «ПСЖ» устроили жаркие проводы команде

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17 Марта 2021, 19:21,
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В среду вечером «ПСЖ» проведёт поединок 1/8 финала Кубка Франции. В родных стенах команда Маурисио Почеттино примет «Лилль», находящийся в хорошей форме и занимающий первое место в Лиге 1.
Фанаты «ПСЖ» устроили команде жаркие проводы на матч. Они скандировали кричалки и использовали пиротехнику вдоль дороги, по которой ехала команда на стадион «Парк де Пренс». Соответствующее видео в Twitter опубликовал журналист Лоик Танзи.
#PSGLOSC @Co_Ultras_Paris pic.twitter.com/0ZfwZcDYLk— Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 17, 2021
Матч между «ПСЖ» и «Лиллем» начнётся в 19:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ