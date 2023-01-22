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Франция. Лига 2

Ливолан может перейти в «Бордо»

22 Января 2023 • 08:47 Комментировать

В нападающем «Генгама» Жереми Ливолане заинтересован один из лидеров второго по силе дивизиона Франции «Бордо». Об этом сообщает Sud-Ouest.

По информации источника, клуб из Бордо уже представил клубу из Бретани первый вариант предложения по французскому футболисту.

25-летний форвард проводит свой лучший сезон на сегодняшний день. В нынешнем розыгрыше Лиги 2 игрок сделал три голевые передачи и забил семь голов.

Дополнительно сообщается, что сумма, предложенная «Бордо» по Ливалону, составляет более одного миллиона евро.

«Генгам» в турнирной таблице Лиги 2 занимает 13 место, «Бордо» - второе. Разница между командами составляет девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Генгам Трансферы футбола - зима 2023 Жереми Ливолан
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