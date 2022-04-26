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Франция. Лига 2

«Тулуза» вернулась в Лигу 1

26 Апреля 2022 • 08:42 Комментировать
Тулуза
2:0
Ньор
окончен

Футболисты «Тулузы» за три тура до окончания чемпионата в Лиге 2 обеспечили себе место на вершине турнирной таблицы и вернулись в элитный дивизион.

Подопечные Филиппа Монтанье обыграли «Ньор» со счётом 2:0 и обеспечили себе путёвку в первую французскую лигу в следующем сезоне. От ближайшего преследователя в лице «Аяччо» игроки «Тулузы» оторвались на восемь баллов, так что спустя два сезона известная команда снова возвращается в Лигу 1.

Напомним, что из элитного дивизиона «Тулуза» вылетела в 2020 году. До этого «фиолетовые» 17 сезонов кряду играли в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Лига 2
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