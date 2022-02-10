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Италия. Кубок Италии

«Аталанта» вылетела из Кубка Италии, в большинстве пропустив от «Фиорентины» на 90-й минуте

10 Февраля 2022 • 22:01 Комментировать
Аталанта
2:3
Фиорентина
окончен

В 1/4 финала Кубка Италии встретились команды, в которых играют россияне, «Аталанта» и «Фиорентина». По разным причинам в заявке не оказалось ни Алексея Миранчука, ни Александра Кокорина. А сам поединок получился результативным с элементами драматизма.

Уже в дебюте «фиалки» повели после гола с пенальти Кшиштофа Пёнтека. В середине тайма соперники обменялись опасными уколами,  и хозяева сравняли после удара Давиде Дзаппакосты. После перерыва отличился новичок «Аталанты» Жереми Бога, а соперник отыгрался после пенальти и добивания Пёнтека. В концовке «Фиорентина» осталась в меньшинстве, а Никола Миленкович после розыгрыша штрафного вторым темпом забил победный гол. Дальше идет «Фиорентина», она сыграет против «Ювентуса» или «Сассуоло».

Протокол игры  
Аталанта 2:3Фиорентина
  9'Пёнтек Кшиштоф (0:1)
(1:1) Дзаппакоста Давиде30'   
(2:1) Бога Жереми56'   
  71'Пёнтек Кшиштоф (2:2)
  90'Миленкович Никола (2:3)
Муссо ХуанДжимсити БератДемирал МерихПаломино Хосе  37' (Коопмейнерс Теун (  37') Хатебур ХансДе Рон Мартен   7'Фройлер РемоДзаппакоста ДавидеМалиновский Руслан  74' (Муриэль Луис (  74') Бога ЖеремиПашалич Марио   32'  74' (Пессина Маттео (  74')
Запасные: Спортьелло МаркоПанада СимонеСкальвини ДжорджиоМеле ЙоакимМихэйлэ ВалентинTommaso De NipotiРосси Франческо
Терраччиано ПьетроОдриосола АльвароМартинес Лукас II   45'   79'Роша Игор II   38'Бираги КристианоКастровилли Гаэтано  59' (Бонавентура Джакомо (  59') Торрейра ЛукасМале Юссеф  81' (Миленкович Никола (  81') Гонсалес Николас  60' (Соттил Рикардо (  60') Пёнтек КшиштофСапонара Риккардо  75' (Иконе Жонатан (  75')
Запасные: Росати АнтониоКальехон ХосеАмрабат СофьянДункан АльфредНастасич МатияТерзич АлексаКабрал АртурВенути Лоренцо
10 февраля.

 

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Аталанта Фиорентина
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окончен Аталанта 2:3 Фиорентина 1.85 3.95 4.00
10.02  23:00 Ювентус ... Сассуоло 1.52 4.30 5.60
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Сегодня, 10 Февраля
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