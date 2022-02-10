«Аталанта» вылетела из Кубка Италии, в большинстве пропустив от «Фиорентины» на 90-й минуте

В 1/4 финала Кубка Италии встретились команды, в которых играют россияне, «Аталанта» и «Фиорентина». По разным причинам в заявке не оказалось ни Алексея Миранчука, ни Александра Кокорина. А сам поединок получился результативным с элементами драматизма.

Уже в дебюте «фиалки» повели после гола с пенальти Кшиштофа Пёнтека. В середине тайма соперники обменялись опасными уколами, и хозяева сравняли после удара Давиде Дзаппакосты. После перерыва отличился новичок «Аталанты» Жереми Бога, а соперник отыгрался после пенальти и добивания Пёнтека. В концовке «Фиорентина» осталась в меньшинстве, а Никола Миленкович после розыгрыша штрафного вторым темпом забил победный гол. Дальше идет «Фиорентина», она сыграет против «Ювентуса» или «Сассуоло».