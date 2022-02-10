«Аталанта» вылетела из Кубка Италии, в большинстве пропустив от «Фиорентины» на 90-й минуте

В 1/4 финала Кубка Италии встретились команды, в которых играют россияне, «Аталанта» и «Фиорентина». По разным причинам в заявке не оказалось ни Алексея Миранчука, ни Александра Кокорина. А сам поединок получился результативным с элементами драматизма.
Уже в дебюте «фиалки» повели после гола с пенальти Кшиштофа Пёнтека. В середине тайма соперники обменялись опасными уколами, и хозяева сравняли после удара Давиде Дзаппакосты. После перерыва отличился новичок «Аталанты» Жереми Бога, а соперник отыгрался после пенальти и добивания Пёнтека. В концовке «Фиорентина» осталась в меньшинстве, а Никола Миленкович после розыгрыша штрафного вторым темпом забил победный гол. Дальше идет «Фиорентина», она сыграет против «Ювентуса» или «Сассуоло».
Протокол игры
|9'Пёнтек Кшиштоф (0:1)
|(1:1) Дзаппакоста Давиде30'
|(2:1) Бога Жереми56'
|71'Пёнтек Кшиштоф (2:2)
|90'Миленкович Никола (2:3)
Муссо Хуан•Джимсити Берат•Демирал Мерих•Паломино Хосе 37' (Коопмейнерс Теун ( 37') •Хатебур Ханс•Де Рон Мартен • 7'Фройлер Ремо•Дзаппакоста Давиде•Малиновский Руслан 74' (Муриэль Луис ( 74') •Бога Жереми•Пашалич Марио 32' 74' (Пессина Маттео ( 74')
Терраччиано Пьетро•Одриосола Альваро•Мартинес Лукас II 45' • 79'Роша Игор II • 38'Бираги Кристиано•Кастровилли Гаэтано 59' (Бонавентура Джакомо ( 59') •Торрейра Лукас•Мале Юссеф 81' (Миленкович Никола ( 81') •Гонсалес Николас 60' (Соттил Рикардо ( 60') •Пёнтек Кшиштоф•Сапонара Риккардо 75' (Иконе Жонатан ( 75')
10 февраля.
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