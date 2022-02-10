Кокорин - в заявке «Фиорентины» на кубковый матч с «Аталантой»

Обнародована заявка «Фиорентины» на предстоящий четвертьфинальный поединок Кубка Италии против «Аталанты».

Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте «фиалок», вместе с командой на эту встречу отправился российский нападающий Александр Кокорин. Что касается хавбека Алексея Миранчука, выступающего за «Аталанту», то он не примет участия в матче из-за повреждения.

Поединок между бергамасками и флорентийцами состоится в четверг, 10 февраля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на страницах Liveresult.ru.