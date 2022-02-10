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Италия. Кубок Италии

Кокорин - в заявке «Фиорентины» на кубковый матч с «Аталантой»

10 Февраля 2022 • 11:38 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
1.80 4.10 4.10
Через 7 ч. 25 мин.

Обнародована заявка «Фиорентины» на предстоящий четвертьфинальный поединок Кубка Италии против «Аталанты».

Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте «фиалок», вместе с командой на эту встречу отправился российский нападающий Александр Кокорин. Что касается хавбека Алексея Миранчука, выступающего за «Аталанту», то он не примет участия в матче из-за повреждения.

Поединок между бергамасками и флорентийцами состоится в четверг, 10 февраля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на страницах Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина Александр Кокорин
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АТАЛАНТА ФИОРЕНТИНА
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10.02  20:00 Аталанта ... Фиорентина 1.64 4.20 4.50
10.02  23:00 Ювентус ... Сассуоло 1.52 4.30 5.60
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