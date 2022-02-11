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Италия. Кубок Италии

Разъяренный Гасперини отказался общаться с прессой после вылета «Аталанты» из Кубка Италии

11 Февраля 2022 • 01:30 Комментировать
Аталанта
2:3
Фиорентина
окончен

«Аталанта» достаточно неожиданно проиграла дома «Фиорентине», и прекратила свои выступления в Кубке Италии. «Фиорентина» сыграет в полуфинале с «Ювентусом». Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, да и просто к журналистам не стал выходить. Тем самым Гасперини продемонстрировал свое отношение к третьему голу «Фиорентины», который был забит на 93-й минуте матча и проверялся VAR.

Вместо тренера слово пришлось брать директору клуба Умберто Марино.

- Я принимаю все как есть. «Фиорентину» следует похвалить. Есть матчи, в которых отдельные эпизоды трактуются не так, как кажется тебе. В матчах против нас «Фиорентина» нередко получала право на пенальти, это было, но понять динамику третьего гола я все равно не могу, - приводит слова Марино La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина Джан Пьеро Гасперини Умберто Мариано
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окончен Аталанта 2:3 Фиорентина 1.85 3.95 4.00
окончен Ювентус 2:1 Сассуоло 1.45 4.80 6.80
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Сегодня, 11 Февраля
01:30 · Италия. Кубок
Разъяренный Гасперини отказался общаться с прессой после вылета «Аталанты» из Кубка Италии
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«Ювентус» - «Сассуоло» - 2:1 (закончен) 1
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