Разъяренный Гасперини отказался общаться с прессой после вылета «Аталанты» из Кубка Италии

«Аталанта» достаточно неожиданно проиграла дома «Фиорентине», и прекратила свои выступления в Кубке Италии. «Фиорентина» сыграет в полуфинале с «Ювентусом». Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, да и просто к журналистам не стал выходить. Тем самым Гасперини продемонстрировал свое отношение к третьему голу «Фиорентины», который был забит на 93-й минуте матча и проверялся VAR.

Вместо тренера слово пришлось брать директору клуба Умберто Марино.

- Я принимаю все как есть. «Фиорентину» следует похвалить. Есть матчи, в которых отдельные эпизоды трактуются не так, как кажется тебе. В матчах против нас «Фиорентина» нередко получала право на пенальти, это было, но понять динамику третьего гола я все равно не могу, - приводит слова Марино La Gazzetta Dello Sport.