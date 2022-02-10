Кокорина не оказалось в заявке на кубковый матч с «Аталантой»

Российского нападающего Александра Кокорина не оказалось в окончательной заявке «Фиорентины» на кубковое противостояние с «Аталантой» в рамках 1/4 финала турнира. Также в поединке не примет участие полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Напомним, что тренерский штаб «фиалок» уже не рассчитывает на экс-форварда сборной России. Руководство намерено найти Кокорину новую команду до закрытия трансферного окна во всех чемпионатах Европы.

Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru. Начало – в 20:00 по московскому времени.