Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Италия. Кубок Италии

Кокорина не оказалось в заявке на кубковый матч с «Аталантой»

10 Февраля 2022 • 19:33 Комментировать
Аталанта
1:1
Фиорентина
1.85 3.95 4.00
1-й тайм

Российского нападающего Александра Кокорина не оказалось в окончательной заявке «Фиорентины» на кубковое противостояние с «Аталантой» в рамках 1/4 финала турнира. Также в поединке не примет участие полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Напомним, что тренерский штаб «фиалок» уже не рассчитывает на экс-форварда сборной России. Руководство намерено найти Кокорину новую команду до закрытия трансферного окна во всех чемпионатах Европы.

Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 46 минута Аталанта 1:1 Фиорентина 1.85 3.95 4.00
10.02  23:00 Ювентус ... Сассуоло 1.52 4.30 5.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
19:33 · Италия. Кубок
Кокорина не оказалось в заявке на кубковый матч с «Аталантой»
14:09 · Италия. Серия А
«Езжайте играть в Серию С, если у вас нет характера»: Раскрыта речь Моуринью игрокам «Ромы» после поражения от «Интера»
13:28 · Италия. Кубок
Леау назвал цель «Милана» в Кубке Италии
11:38 · Италия. Кубок
Кокорин - в заявке «Фиорентины» на кубковый матч с «Аталантой»
02:28 · Италия. Кубок
Сарри: «Мы были выключены из игры»
01:56 · Италия. Кубок
Пиоли: Победа в дерби вселила в нас большую уверенность
01:35 · Италия. Кубок
Леао установил свой личный рекорд
00:53 · Италия. Кубок
«Милан» разорвал оборону «Лацио» 2
00:23 · Италия. Кубок
Жиру забил свой 10-й гол в составе «Милана» - ему потребовались лишь восемь матчей 1
09 Февраля
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Лацио» - 4:0 (закончен)
11:33 · Италия. Кубок
Пиоли назвал цель «Милана» в Кубке Италии
11:25 · Италия. Кубок
Моуринью - о жёлтой карточке в игре с «Интером»: «Это хорошо для биографии арбитра»
08:35 · Италия. Кубок
Алексис Санчес хочет получать больше игровой практики в «Интере»
07:56 · Италия. Кубок
Томори готов вернуться на поле уже в матче с «Лацио»
02:29 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги: «Так отвечает сильная команда»
Все новости
Рекомендуем