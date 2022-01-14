«Шевченко – легенда навсегда»: фанаты «Милана» посвятили баннер украинцу

Накануне состоялся поединок 1/8 финала Кубка Италии – «Милан» на домашнем стадионе «Сан Сиро» принимал «Дженоа», который сейчас возглавляет экс-нападающий «россонери» Андрей Шевченко.

Местные болельщики тепло встретили легендарного бомбардира, вывесив несколько баннеров в его честь.

«Это длинная история любви. Взгляд «Шевы» в Манчестере (украинец забил победный гол в серии пенальти с «Ювентусом» в финале ЛЧ) останется в нашей памяти. Шевченко – легенда навсегда», - было написано на самом большой из баннеров.

Матч завершился победой «Милана» со счетом 3:1. «Россонери» шагнули в 1/4 финала турнира.