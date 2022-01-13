Шевченко сдал отрицательный тест и вернётся на скамью в матче против «Милана»

В ряде тревожных новостей описывающих будущее экс-тренера сборной Украины в «Дженоа», нашлось место и для позитива.

Андрей Шевченко возвращается к команде и может руководить игроками напрямую, сдав отрицательный тест на COVID-19.

13 января состоится матч Кубка Италии против «Милана» на выезде. «Грифонам» будет сложно надеяться на победу, но этот исход значительно укрепит позиции Шевченко в Генуе.

Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус, Андрей Шевченко не смог присутствовать на проигранном матче против «Специи», после которого в прессе начали звучать заголовки об отставке украинца.