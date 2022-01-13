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Италия. Кубок Италии

Шевченко сдал отрицательный тест и вернётся на скамью в матче против «Милана»

13 Января 2022 • 17:24 Комментировать
Милан
...
Дженоа
1.28 5.70 11.50
Через 4 ч. 45 мин.

В ряде тревожных новостей описывающих будущее экс-тренера сборной Украины в «Дженоа», нашлось место и для позитива.

Андрей Шевченко возвращается к команде и может руководить игроками напрямую, сдав отрицательный тест на COVID-19. 

13 января состоится матч Кубка Италии против «Милана» на выезде. «Грифонам» будет сложно надеяться на победу, но этот исход значительно укрепит позиции Шевченко в Генуе.

Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус, Андрей Шевченко не смог присутствовать на проигранном матче против «Специи», после которого в прессе начали звучать заголовки об отставке украинца.

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Андрей Шевченко Дженоа
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МИЛАН ДЖЕНОА
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13.01  20:00 Наполи ... Фиорентина 1.90 3.70 4.10
13.01  23:00 Милан ... Дженоа 1.28 5.70 11.50
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