«Сын легенды» - Даниэль Мальдини сегодня дебютирует в основе «Милана»

Паоло Мальдини - настоящая легенда «Милана», дебютировавший за клуб в августе 1985 года. Спустя почти 37 лет дебютировать в основном составе «Милана» предстоит его сыну Даниэлю - он выйдет в стартовом составе в матче с «Дженоа» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Доселе Даниэль выходил на поле лишь на замену - в общей сложности десять раз, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

Любопытно, что руководить «Дженоа» в сегодняшнем матче будет заместитель главного главного тренера Андрея Шевченко - Мауро Тассотти. Тогда, 21 августа 1985, в день дебюта Паоло Мальдини за «Милан», Мауро также был там, рядом с ним, на поле. Такие вот превратности судьбы...