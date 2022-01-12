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Чемпионат Италии. Серия А

Судьба Шевченко в «Дженоа» будет зависеть от переговоров клуба с другими кандидатами слухи

12 Января 2022 • 23:40 Комментировать
Милан
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Дженоа
1.30 5.40 10.20
Через 22 ч. 47 мин.

Несмотря на то, что руководство «Дженоа» отказалось отправлять в отставку главного тренера команды Андрея Шевченко после поражения от «Специи», судьба украинского специалиста до сих пор остается под вопросом.

Журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» предоставил данные, согласно которым клуб уже начал переговоры с другими кандидатами на пост наставника. По всей видимости, именно от их результата будет зависеть будущее Шевченко.

Сообщается, что на данный момент разговоры ведутся с Бруно Лаббадией и Палом Дардаи. Также ранее итальянские СМИ сватали в «Дженоа» экс-рулевого «Ромы» Руди Гарсию.

К слову, завтра, 13 января, на «грифонов» ожидает кубковое противостояние с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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МИЛАН ДЖЕНОА
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