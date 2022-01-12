Несмотря на то, что руководство «Дженоа» отказалось отправлять в отставку главного тренера команды Андрея Шевченко после поражения от «Специи», судьба украинского специалиста до сих пор остается под вопросом.

Журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» предоставил данные, согласно которым клуб уже начал переговоры с другими кандидатами на пост наставника. По всей видимости, именно от их результата будет зависеть будущее Шевченко.

Сообщается, что на данный момент разговоры ведутся с Бруно Лаббадией и Палом Дардаи. Также ранее итальянские СМИ сватали в «Дженоа» экс-рулевого «Ромы» Руди Гарсию.

К слову, завтра, 13 января, на «грифонов» ожидает кубковое противостояние с «Миланом».