Мальдини: «Шевченко знал, что работа в «Дженоа» - это рисковое решение»

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал на ситуацию Андрея Шевченко, который испытывает определенные трудности у руля «Дженоа». Итальянец поддержал тренера, которого не так давно сватали в структуру «россонери».

«Он знал, что работа в «Дженоа» - это рисковое решение. Тренера и футболисты всегда полностью отдаются своему делу, поэтому есть моменты, которые выглядят жестоко. Я виделся с Шевченко перед матчем. Он не казался счастливым, скорее немного подавленным на фоне COVID-19», - цитирует чиновника Football Italia.

Напомним, что на данный момент «Милан» и «Дженоа» противостоят друг другу в рамках Кубка Италии. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на сайте Liveresult.ru.