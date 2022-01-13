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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Шевченко знал, что работа в «Дженоа» - это рисковое решение»

13 Января 2022 • 23:11 Комментировать
Милан
0:1
Дженоа
1.28 5.70 11.50
1-й тайм

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал на ситуацию Андрея Шевченко, который испытывает определенные трудности у руля «Дженоа». Итальянец поддержал тренера, которого не так давно сватали в структуру «россонери».

«Он знал, что работа в «Дженоа» - это рисковое решение. Тренера и футболисты всегда полностью отдаются своему делу, поэтому есть моменты, которые выглядят жестоко. Я виделся с Шевченко перед матчем. Он не казался счастливым, скорее немного подавленным на фоне COVID-19», - цитирует чиновника Football Italia.

Напомним, что на данный момент «Милан» и «Дженоа» противостоят друг другу в рамках Кубка Италии. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа Паоло Мальдини
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МИЛАН ДЖЕНОА
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