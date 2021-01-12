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​Кьяер не сыграет с «Торино»

12 Января 2021, 17:57,

Global Look Press

Во вторник вечером «Милан» сразится с «Торино» в 1/8 финала Кубка Италии. В опубликованный список футболистов «россонери», которые могут выйти на поле, не попал защитник Симон Кьяер.

В декабре Кьяер пропустил шесть матчей «Милана» из-за мышечных проблем. С тех пор датчанин успел вернуться в состав и провести три игры в чемпионате. Теперь, вероятно, Пиоли принял решение дать 31-летнему футболисту передохнуть.

«Милан» и «Торино» начнут игру в 22:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Стоит отметить, что три дня назад «Милан» и «Торино» играли в Серии А, и тогда команда Стефано Пиоли победила со счётом 2:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Симон Кьяер
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