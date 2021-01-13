«Милан» лишь в серии пенальти переиграл «Торино»

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13 Января 2021, 01:37,
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Первый матч стадии 1/8 финала Кубка Италии получился драматичным и едва не завершился неожиданным результатом. «Милан» и «Торино» сыграли во второй раз за четыре дня, и сегодня гости не пропустили. В основное время команды создали не так много, а хозяевам дважды не повезло, когда в двух атаках подряд мяч попадал в штангу ворот «Торино». В итоге всё решалось в серии пенальти, где «Милан» был сильнее, реализовав все свои попытки, - 5:4.
Протокол игры
Татарушану Чиприан • Калюлю Пьер • Мусаккио Матео 62' ( Кесси Франк ( 62' ) • 112'Романьоли Алессио • Далот Диогу • Калабрия Давиде 62' ( Тео Эрнандес ( 62') • Тонали Сандро • 85'Кастильехо Самуэль 46' ( Чалханоглу Хакан ( 46') • Диас Брахим 106' ( Олзер Джакомо ( 106') • Леау Рафаэл • Ибрагимович Златан 46' ( Хёуге Йенс ( 46')
Запасные: Михелис Николаос • Конти Андреа • Коломбо Лоренцо • Мионич Антонио • Доннарумма Антонио • Доннарумма Джанлуиджи 73'
Милинкович-Савич Ваня • Бремер Глейсон 84' ( Лукич Саша ( 84' ) • 101'Н'Кулу Николя • Буонджорно Алессандро • Войвода Мергим 84' ( Лянко Войнович ( 84' ) • 117'Сегре Джакопо • Ринкон Томас • 27'Линетти Кароль 29' 63' ( Синго Уилфрид ( 63') • Ансальди Кристиан 63' ( Мурру Никола ( 63') • Гояк Амер • 118'Дзадза Симоне 46' 90' ( Белотти Андреа ( 90')
Запасные: Базелли Даниэле • Росати Антонио • Родригес Рикардо • Иццо Армандо • Верди Симоне • Уйкани Самир
12 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Торино