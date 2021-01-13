«Милан» лишь в серии пенальти переиграл «Торино»

Первый матч стадии 1/8 финала Кубка Италии получился драматичным и едва не завершился неожиданным результатом. «Милан» и «Торино» сыграли во второй раз за четыре дня, и сегодня гости не пропустили. В основное время команды создали не так много, а хозяевам дважды не повезло, когда в двух атаках подряд мяч попадал в штангу ворот «Торино». В итоге всё решалось в серии пенальти, где «Милан» был сильнее, реализовав все свои попытки, - 5:4.