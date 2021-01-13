Италия. Кубок Италии 2020-2021
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«Милан» лишь в серии пенальти переиграл «Торино»

13 Января 2021, 01:37,

Global Look Press

Первый матч стадии 1/8 финала Кубка Италии получился драматичным и едва не завершился неожиданным результатом. «Милан» и «Торино» сыграли во второй раз за четыре дня, и сегодня гости не пропустили. В основное время команды создали не так много, а хозяевам дважды не повезло, когда в двух атаках подряд мяч попадал в штангу ворот «Торино». В итоге всё решалось в серии пенальти, где «Милан» был сильнее, реализовав все свои попытки, - 5:4.

Протокол игры  
Милан

0:0

(пен. 5:4)

 Торино
Татарушану Чиприан Калюлю Пьер Мусаккио Матео   62' (Кесси Франк (   62'   112') Романьоли Алессио Далот Диогу Калабрия Давиде   62' (Тео Эрнандес (   62') Тонали Сандро   85' Кастильехо Самуэль   46' (Чалханоглу Хакан (   46') Диас Брахим   106' (Олзер Джакомо (   106') Леау Рафаэл Ибрагимович Златан   46' (Хёуге Йенс (   46')
Запасные: Михелис Николаос Конти Андреа Коломбо Лоренцо Мионич Антонио Доннарумма Антонио Доннарумма Джанлуиджи   73'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Бремер Глейсон   84' (Лукич Саша (   84'   101') Н'Кулу Николя Буонджорно Алессандро Войвода Мергим   84' (Лянко Войнович (   84'   117') Сегре Джакопо Ринкон Томас   27' Линетти Кароль   29'   63' (Синго Уилфрид (   63') Ансальди Кристиан   63' (Мурру Никола (   63') Гояк Амер   118' Дзадза Симоне   46'   90' (Белотти Андреа (   90')
Запасные: Базелли Даниэле Росати Антонио Родригес Рикардо Иццо Армандо Верди Симоне Уйкани Самир
12 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Торино
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