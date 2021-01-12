Мусаккио может сыграть за «Милан» впервые за 325 дней

Защитник «Милана» Матео Мусаккио имеет хорошие шансы выйти на поле во вторничном матче 1/8 финала Кубка Италии против «Торино». Этому способствует тот факт, что ведущий защитник «россонери» Симон Кьяер не попал в опубликованный список футболистов, которые могут сыграть.

Мусаккио может выйти на поле впервые за 325 дней. В последний раз футболист играл 22 февраля прошлого года в игре с «Фиорентиной». С тех пор Матео не играл по причине травмы голеностопа.

«Милан» и «Торино» начнут кубковый матч во вторник в 22:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.