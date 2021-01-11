Пиоли: «Ибрагимович сыграет с «Торино»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча против «Торино» в 1/8 финала Кубка Италии.

«Мы встретимся с сильным соперником, но мы должны стараться выигрывать каждый матч, таков наш менталитет.

Ибрагимович? Самое главное – это поскорее поправиться от мышечных травм. Конечно, ему нужно войти в игровой ритм. Завтра он появится на поле», - цитирует Пиоли Rai Sport.

Матч между «Миланом» и «Торино» состоится завтра, 11 января, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.

Отметим, что «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии.