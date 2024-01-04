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Чемпионат Италии. Серия Б

​«Сампдория» заинтересовалась игроком «ПСЖ»

04 Января 2024 • 22:36 Комментировать

Не лучшим образом выступающая во второй лиге итальянского футбола «Сампдория» заинтересовалась полузащитником «ПСЖ» - итальянцем Шером Ндуром. Он провел лишь три матча за французский клуб, и, как легко догадаться, хотел бы выходить на поле почаще.

И «Сампдория», нуждающаяся в усилении для реализации цели немедленного возвращения в Серию А, готова предоставить ему игровое время. Как уточняет французское издание RMC Sport, речь идет об арендном соглашении - на большее генуэзский клуб сейчас не способен.

В то же время Ндуром интересуются также португальская «Брага» и турецкий «Бешикташ».


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Сампдория ПСЖ Шер Н'Дур ещё теги
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