​«Сампдория» заинтересовалась игроком «ПСЖ»

Не лучшим образом выступающая во второй лиге итальянского футбола «Сампдория» заинтересовалась полузащитником «ПСЖ» - итальянцем Шером Ндуром. Он провел лишь три матча за французский клуб, и, как легко догадаться, хотел бы выходить на поле почаще.

И «Сампдория», нуждающаяся в усилении для реализации цели немедленного возвращения в Серию А, готова предоставить ему игровое время. Как уточняет французское издание RMC Sport, речь идет об арендном соглашении - на большее генуэзский клуб сейчас не способен.

В то же время Ндуром интересуются также португальская «Брага» и турецкий «Бешикташ».