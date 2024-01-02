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Чемпионат Италии. Серия Б

​В «Венеции» высказались о будущем Черышева

02 Января 2024 • 18:56 Комментировать

Давиде Брендолин, который занимает пост спортивного директора «Венеции», дал комментарий по поводу будущего российского атакующего полузащитника Дениса Черышева.

По словам Брендолина, действующий контракт Черышева рассчитан до конца сезона, и если какой-то клуб предложит россиянину более долгое трудовое соглашение, он может дать согласие. Что касается варианта с арендой, то он возможен только при продлении контракта с Черышевым.

«Мы можем предоставить футболисту аренду только в том случае, если продлим с ним контракт, но на сегодняшний день мы не обсуждали с Денисом этот вопрос», - цитирует Брендолина Sport24.

33-летний Денис Черышев провёл в этом сезоне девять матчей. Результативными действиями россиянин не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Давиде Брендолин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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