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Чемпионат Италии. Серия Б

Черышев подешевел – известен новый ценник россиянина

27 Декабря 2023 • 15:03 Комментировать

На страницах портала Transfermarkt были обновлены ценники футболистов, выступающих в итальянской Серии Б. Российский атакующий полузащитник Денис Черышев подешевел на 300 тысяч – с 1 миллиона до 700 тысяч евро.  

Отметим, что пик трансферной стоимости Черышева наблюдался в 2015-2016 годах. Тогда футболиста оценивали в 10 миллионов евро.  

Во вторник Денис Черышев отпраздновал свой 33-й день рождения. В нынешнем сезоне он провёл за «Венецию» девять матчей в Серии Б и Кубке Италии. В этих матчах россиянин не отмечался результативными действиями в виде голов или голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция
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