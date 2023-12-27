Черышев подешевел – известен новый ценник россиянина

На страницах портала Transfermarkt были обновлены ценники футболистов, выступающих в итальянской Серии Б. Российский атакующий полузащитник Денис Черышев подешевел на 300 тысяч – с 1 миллиона до 700 тысяч евро.

Отметим, что пик трансферной стоимости Черышева наблюдался в 2015-2016 годах. Тогда футболиста оценивали в 10 миллионов евро.

Во вторник Денис Черышев отпраздновал свой 33-й день рождения. В нынешнем сезоне он провёл за «Венецию» девять матчей в Серии Б и Кубке Италии. В этих матчах россиянин не отмечался результативными действиями в виде голов или голевых передач на партнёров.