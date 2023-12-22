Черышев: «Я многому научился в «Венеции»

Полузащитник Денис Черышев высказался о периоде выступлений за итальянскую «Венецию».

«Как могу охарактеризовать итальянскую часть моей карьеры? Это колоссальный опыт. Здесь довольно другой футбол, более физический. Думаю, я многому научился здесь», - приводятся слова 32-летнего российского футболиста на ютуб-канале РПЛ.

Напомним, что Черышев защищает цвета «Венеции» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Денис поучаствовал в восьми поединка, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего трудового договора между россиянином и клубом истекает в конце июня следующего года.