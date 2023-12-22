Черышев высказался о контракте с «Венецией»

Российский хавбек Денис Черышев поделился мнением о своем истекающем контракте с итальянской «Венецией». Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до июня 2024 года.

«Сейчас самое главное доиграть, довести дело до конца. А летом посмотрим какие будут предложения, будем рассматривать и решать, где дальше продолжать карьеру», - приводятся слова полузащитника на ютуб-канале РПЛ.

Ранее сообщалось, что Черышев готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в чемпионате России.

В текущем сезоне Серии Б 32-летний россиянин провел семь матчей без результативных действий.