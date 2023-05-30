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Чемпионат Италии. Серия Б

В Италии начались матчи плей-офф Серии Б - определяется третий поднимающийся в Серию А

30 Мая 2023 • 02:26 Комментировать

В Италии начались матчи плей-офф Серии Б, в котором участвуют команды, занявшие места с третьего по шестое. Первые двое вышли в Серию А напрямую, это «Фрозиноне» и «Дженоа». В понедельник вечером «Зюйдтироль», занявший шестое место, в домашнем матче выиграл у «Бари», занявшего третье место.

В другое паре сыграют «Парма» и «Кальяри», первый матч между ними состоится уже во вторник вечером. Ответные матчи состоятся второго, и, соответственно, третьего июня.

Что касается вылета из Серии А, то уже «преставились» «Кремонезе» и «Сампдория», а «Специя» и «Верона» решат все между собой в последнем туре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Кальяри Бари Зюйдтироль
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