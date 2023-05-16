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Чемпионат Италии. Серия Б

Стротман останется в «Дженоа» и в Серии А

16 Мая 2023 • 22:18 Комментировать

Голландский полузащитник Кевин Стротман останется игроком «Дженоа» и в следующем сезоне, клуб, которым руководит Альберто Джилардино, вернулся в высшую лигу итальянского чемпионата после сезона в Серии Б.

Это означает, что «Дженоа» автоматически выкупает контракт нидерландского игрока, который по-прежнему принадлежит «Марселю», и он подтвердил это в социальных сетях, написав «еще один год в «Дженоа».

В этом году исполняется десять лет, как Стротман перебрался в Италию, где получил серьезную травму в 2014 году и пропустил целый год. За это время он также успел поиграть в «Кальяри», и, конечно же, в «Роме». 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Кевин Стротман
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