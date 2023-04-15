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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон особо отблагодарил болельщиков «Пармы» после игры с «Моденой»

15 Апреля 2023 • 12:45 Комментировать
Модена
1:1
Парма
окончен

Итальянский голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон особым образом отблагодарил две тысячи болельщиков «Пармы», которые приехали в Модену поддержать свой клуб в игре против местной команды, что считается дерби провинции Эмилия-Романья.

Игра закончилась со счетом 1:1, «Парма» не смогла отомстить за поражение в первом круге, но Буффон после игры подошел к трибуне с фанатами и долгое время оставался там, благодаря всех за самоотверженную поддержку.

- Каждую минуту этого дерби мы сыграли, вдохновляемые вашей поддержкой. Мы заработали очко и хотим вернуться на победный путь, - написал в социальных сетях Буффон. 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон Модена
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