Буффон особо отблагодарил болельщиков «Пармы» после игры с «Моденой»

Итальянский голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон особым образом отблагодарил две тысячи болельщиков «Пармы», которые приехали в Модену поддержать свой клуб в игре против местной команды, что считается дерби провинции Эмилия-Романья.

Игра закончилась со счетом 1:1, «Парма» не смогла отомстить за поражение в первом круге, но Буффон после игры подошел к трибуне с фанатами и долгое время оставался там, благодаря всех за самоотверженную поддержку.

- Каждую минуту этого дерби мы сыграли, вдохновляемые вашей поддержкой. Мы заработали очко и хотим вернуться на победный путь, - написал в социальных сетях Буффон.