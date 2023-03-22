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Чемпионат Италии. Серия Б

Филиппо Индзаги стал отцом

22 Марта 2023 • 05:16 Комментировать
Реджина
0:4
Кальяри
окончен

Радостное известие для Филиппо Индзаги, наставника выступающей в итальянской Серии Б «Реджины». Он стал отцом, это случилось во второй раз в его жизни - впервые «Пиппо» познал радость отцовства в октябре 2021 года, тогда у него родился сын Эдоардо. Сейчас же гражданская супруга Филиппо, Анджела Робусти, родила девочку, которую назвали Эмилией, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Отметим, однако, что футбольные дела Филиппо Индзаги идут далеко не столь прекрасно - его команда потерпела уже три поражения кряду, в минувшие выходные проиграв «Кальяри» со счетом 0:4. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реджина Филиппо Индзаги
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