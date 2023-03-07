Буффон не уйдёт на покой, пока «Парма» не вернётся в Серию А

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, продолжающий выступать в свои 45 лет, и он дал понять, что вешать перчатки на гвоздь не собирается как минимум до исполнения одной цели - возвращения в Серию А вместе с «Пармой». Напомним, что голкипер начинал карьеру в «Парме», дебютировав в ее составе в семнадцать лет, и вернулся в команду в заключительной части своей карьеры.

- Я по-прежнему столь же энергичен, как и раньше, в том числе и благодаря самому возвращению в ворота в 43 года - это само по себе дарит мощный эмоциональный и энергетический всплеск. Но, возможно, он иссякнет, когда я вернусь в Серию А с «Пармой» - это станет для меня исполнением всех целей, - цитирует слова Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.