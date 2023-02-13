​Де Росси близок к увольнению из клуба Серии Б

Осенью прошлого года Даниэле де Росси начал свою тренерскую карьеру в клубе СПАЛ, выступающем в итальянской Серии Б. С тех пор в 17 матчах под руководством молодого специалиста команда отпраздновала только три победы при шести ничьих и восьми поражениях.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 39-летний Даниэле де России близок к увольнению из клуба СПАЛ. Новым рулевым команды может стать Массимо Оддо – переговоры с 46-летним тренером уже ведутся.

На текущий момент СПАЛ занимает 18-е место в турнирной таблице второго по рангу итальянского дивизиона.