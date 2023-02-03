Бывший нападающий «Ювентуса» «приземлился» в «Парме»

Лука Занимаккья, бывший нападающий туринского «Ювентуса», будет выступать в Серии Б - он сдан в аренду «Парме». Права на него в начале текущего года перешли «Кремонезе», который арендовал его у «Юве» с обязательством выкупа, но разочаровался в нем после того, как 24-летний Занимаккья не забил в пятнадцати матчах текущего сезона ни одного гола.

Теперь он будет искать счастья в «Парме» - и, как пояснил сам игрок, успевший в прошлом поиграть и за «Сарагосу», очень доволен тем, что сможет выступать рядом с культовым игроком «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном, ныне также выступающим за «крестоносцев».