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Чемпионат Италии. Серия Б

Бывший нападающий «Ювентуса» «приземлился» в «Парме»

03 Февраля 2023 • 00:51 Комментировать

Лука Занимаккья, бывший нападающий туринского «Ювентуса», будет выступать в Серии Б - он сдан в аренду «Парме». Права на него в начале текущего года перешли «Кремонезе», который арендовал его у «Юве» с обязательством выкупа, но разочаровался в нем после того, как 24-летний Занимаккья не забил в пятнадцати матчах текущего сезона ни одного гола.

Теперь он будет искать счастья в «Парме» - и, как пояснил сам игрок, успевший в прошлом поиграть и за «Сарагосу», очень доволен тем, что сможет выступать рядом с культовым игроком «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном, ныне также выступающим за «крестоносцев». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Парма Лука Занимаккья
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