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Чемпионат Италии. Серия Б

Бывший тренер «Кальяри» возглавил молодёжку «Дженоа»

08 Января 2023 • 06:50 Комментировать

После того, как Альберто Джилардино пошел на повышение и возглавил основную команду «Дженоа», потребовалась замена для него в «молодежке» - и ею стал бывший тренер «Кальяри» Алессандро Агостини.

Любопытно, что ранее никакого отношения к «Дженоа» Агостини никогда не имел - он ни разу не выступал за эту команду на протяжении всей карьеры, закончившейся в 2015 году, зато поиграл за «Фиорентину» и «Торино». В юности привлекался к выступлениям за итальянскую юношескую сборную - U17 и U18.

Интересно, что за 450 матчей в своей карьере Агостини забил лишь два гола - один в Кубке Италии, другой в составе юношеской сборной Италии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Алессандро Агостини
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