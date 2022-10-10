​Де Росси возглавит итальянский клуб - журналист

Даниэле де Росси в ближайшее время должен стать главным тренером в итальянском клубе СПАЛ. Как сообщает на своём сайте авторитетный журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио, сторонам осталось решить последние формальности. Де Росси подпишет со СПАЛом контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024.

Для Даниэле де Росси это будет старт полноценной тренерской карьеры. Ранее он трудился в штабе сборной Италии.

СПАЛ выступает в Серии Б. После восьми туров команда располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице. В клубе надеются, что де Росси сможет вдохнуть новую жизнь в команду.