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Чемпионат Италии. Серия Б

​Де Росси возглавит итальянский клуб - журналист

10 Октября 2022 • 17:57 Комментировать

Даниэле де Росси в ближайшее время должен стать главным тренером в итальянском клубе СПАЛ. Как сообщает на своём сайте авторитетный журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио, сторонам осталось решить последние формальности. Де Росси подпишет со СПАЛом контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024.

Для Даниэле де Росси это будет старт полноценной тренерской карьеры. Ранее он трудился в штабе сборной Италии.

СПАЛ выступает в Серии Б. После восьми туров команда располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице. В клубе надеются, что де Росси сможет вдохнуть новую жизнь в команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Де Росси СПАЛ
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