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Чемпионат Италии. Серия Б

Бывшую легенду «Ювентуса» уволили после чётырех туров из клуба Серии С

 
18 Сентября 2022 • 02:47 Комментировать

Всего лишь четыре тура продержался у руля клуба «Лекко», выступающего в итальянской Серии С. После того, как его команда потерпела домашнее поражение от «Про Сесто», руководство клуба решило уволить его. За четыре матча «Лекко» одержал одну победу, затем сыграл вничью, а потом проиграл два раза.

- Мы благодарны Алессио за работу и желаем ему всего самого лучшего в дальнейшей рабочей карьере, - гласит пресс-релиз клуба.

Это уже не первая тренерская неудача Таккинарди, который начал тренировать сразу после завершения игровой карьеры. В прошлом году он не смог спасти от вылета клуб «Фано», который опустился в Серию D. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессио Таккинарди Лекко
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