Черышев близок к трансферу в клуб Серии Б

Денис Черышев вот-вот станет игроком «Венеции». О том, что 31-летний полузащитник близок к подписанию контракта с клубом Серии Б, рассказал Александр Мента, который работает в «Венеции» скаутом. Слова специалиста приводит на своих страницах «Чемпионат».

По завершению сезона 2021/2022 Денис Черышев оказался в статусе свободного агента. Последним клубом россиянина была «Валенсия», за которую он провёл суммарно 122 матча (11 голов, 13 голевых передач).

«Венеция» вылетела из Серии А по итогам прошлого сезона. В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице второго по рангу итальянского дивизиона.