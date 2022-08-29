Тьерри Анри стал совладельцем команды «Комо»

Легендарный экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри стал совладельцем итальянского футбольного клуба «Комо». Новость об этом сообщил Daily Mail.

45-летний Анри инвестировал в команду личные накопления, став миноритарным акционером клуба, играющего в Серии Б.

В августе команду пополнил экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас, а накануне в клуб перешел бывший игрок «Милана» - Патрик Кутроне.

«Я давно ждал возможности стать частью такого проекта, как «Комо». Эта команда обладает большими амбициями, но самое главное – клуб, который придерживается тех же ценностей, что и я: и клуб, и его фанатское движение должны бесконечно процветать», - прокомментировал свое финансовое вложение Анри.