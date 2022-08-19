«Ливорно» возвращается - команду допустили в профессиональный футбол

Клуб итальянских коммунистов, «Ливорно», был основан в 1915 году, но в 2021 пережил самые сложные времена в своей истории - его сперва распустили, а затем, как и «Парму», снова воссоздали под старым брендом.

Прошлый сезон «Ливорно» провел в любительской лиге, где занял третье место и получил повышение в Серию Д. Однако обстоятельства последнего матча сезона против «Тау Аутопашо», который «Ливорно» выиграл со счетом 5:1, оказались крайне подозрительными с точки зрения сдачи матча, из-за чего за инцидент взялась даже федеральная прокуратура.

Но сейчас все разрешилось для «Ливорно» наилучшим образом - расследование закрыто, клуб допущен к выступлениям в Серии Д, низшей профессиональной категории в Италии.