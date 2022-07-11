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Чемпионат Италии. Серия Б

Ди Натале погнали из «Каррарезе»

11 Июля 2022 • 23:44 Комментировать

В апреле прошлого года известный в прошлом нападающий Антонио ди Натале стал главным тренером клуба «Каррарезе», выступающего в Серии С, но его эпопея там продлилась лишь чуть более года. Как сообщает новостное агентство ITASportPress, руководство клуба приняло решение расстаться с ди Натале.

Об этом уже объявлено официально, и теперь вопрос в том, кто займет его место. Главный фаворит - это Алессандро дал Канто.

В минувшем сезоне «Каррарезе» занял скромное десятое место в третьем по значимости дивизионе итальянского футбола. Видимо, такой результат был сочтён недостаточно хорошим и последовали «оргвыводы».

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Ди Натале Каррарезе
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