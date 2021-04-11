Ди Натале возглавил клуб Серии С

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11 Апреля 2021, 23:58,
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Экс-нападающий «Удинезе» Антонио ди Натале возглавил «Каррарезе», выступающий в итальянской Серии С.
На посту главного тренера итальянского клуба Антонио сменил Сильвио Бальдини, который подал в отставку. Детали контракта не уточняются.
После тридцати пяти туров «Каррарезе» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице в группе А серии С, отрыв от зоны вылета составляет один зачетный балл.
Ди Натале выступал за «Удинезе» с 2004 по 2016 год, а затем завершил карьеру. Отметим, что в активе Антони одиннадцать голов в сорока трёх матчах. Антонио дебютировал за национальную команду своей страны в 2002 году.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Антонио Ди Натале, Каррарезе