Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ди Натале возглавил клуб Серии С

11 Апреля 2021, 23:58,

Экс-нападающий «Удинезе» Антонио ди Натале возглавил «Каррарезе», выступающий в итальянской Серии С.

На посту главного тренера итальянского клуба Антонио сменил Сильвио Бальдини, который подал в отставку. Детали контракта не уточняются.

После тридцати пяти туров «Каррарезе» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице в группе А серии С, отрыв от зоны вылета составляет один зачетный балл.

Ди Натале выступал за «Удинезе» с 2004 по 2016 год, а затем завершил карьеру. Отметим, что в активе Антони одиннадцать голов в сорока трёх матчах. Антонио дебютировал за национальную команду своей страны в 2002 году.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Антонио Ди Натале, Каррарезе
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