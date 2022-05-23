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Чемпионат Италии. Серия Б

«Монца» и «Пиза» разыграют между собой последнюю путёвку в Серию А

23 Мая 2022 • 00:59 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что «Лечче» и «Кремонезе» вернулись в итальянскую Серию А напрямую, а вот третьего счастливчика еще предстоит определить в плей-офф. В его финале встретятся два клуба, которых в высшей лиге чемпионата не видели давным-давно - и никогда.

В первом случае речь идет о «Пизе», которая прошла «Беневенто», во втором случае о «Монце», которая одолела «Брешию». «Пиза» в последний раз выступала в Серии А в сезоне 1990/1991, «Монца» же не выступала там никогда. Переходные матчи пройдут 26 и 29 мая.

Что до Серии А, то вылет оформили следующие клубы - «Кальяри», «Дженоа» и «Венеция».

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Кремонезе
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