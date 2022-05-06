Определились два клуба, вышедших в Серию А

«Лечче» и «Кремонезе» возвращаются в Серию А, причем для второго клуба это возвращение спустя почти три десятка лет отсутствия - в последний раз «Кремонезе» выступал в высшей лиге итальянского футбола в сезоне 1995/1996.

Для «Лечче» расставание с высшей лигой итальянского футбола было не столь продолжительным - с сезона 2019/2020. В плей-офф за еще одну путевку сразятся «Монца», «Пиза», «Брешия», «Беневенто», «Асколи» и «Перуджа».

В то же время «Алессандрия» вылетела в Серию С, проиграв в последнем туре «Виченце». Судьба «Кротоне» и «Порденоне» определилась еще раньше - они в этом сезоне Серии Б были явными аутсайдерами.