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Чемпионат Италии. Серия Б

Определились два клуба, вышедших в Серию А

06 Мая 2022 • 23:47 Комментировать

«Лечче» и «Кремонезе» возвращаются в Серию А, причем для второго клуба это возвращение спустя почти три десятка лет отсутствия - в последний раз «Кремонезе» выступал в высшей лиге итальянского футбола в сезоне 1995/1996.

Для «Лечче» расставание с высшей лигой итальянского футбола было не столь продолжительным - с сезона 2019/2020. В плей-офф за еще одну путевку сразятся «Монца», «Пиза», «Брешия», «Беневенто», «Асколи» и «Перуджа».

В то же время «Алессандрия» вылетела в Серию С, проиграв в последнем туре «Виченце». Судьба «Кротоне» и «Порденоне» определилась еще раньше - они в этом сезоне Серии Б были явными аутсайдерами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Кремонезе
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окончен Кротоне 0:1 Парма 2.55 3.45 2.70
окончен Лечче 1:0 Порденоне
окончен Алессандрия 0:1 Виченца Виртус
окончен Брешия 3:0 Реджина 1.25 5.80 13.00
окончен Фрозиноне 1:2 Пиза 2.10 3.35 3.60
окончен Козенца 1:0 Читтаделла
окончен Беневенто 1:2 СПАЛ 2013
окончен Перуджа 1:0 Монца
окончен Асколи 4:1 Тернана
окончен Комо 1:2 Кремонезе 5.50 4.20 1.58
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