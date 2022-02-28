44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой»

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон всё ещё не собирается завершать свою профессиональную карьеру. 44-летний вратарь продлил контракт со своим клубом «Пармой» до лета 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт пармезанцев.

Буффон является воспитанником футбольной академии «Пармы», и выступал за родной клуб с 1995 по 2001 годы. Спустя два десятилетия он вернулся в «Парму», и снова стал основным вратарём команды, несмотря на внушительный для профессионального футболиста возраст.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Буффон сыграл за «Парму» 23 матча. Команда занимает 13-е место в итальянской Серии Б.