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Чемпионат Италии. Серия Б

44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой»

28 Февраля 2022 • 14:47 Комментировать
Монца
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Парма
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02.03 20:30

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон всё ещё не собирается завершать свою профессиональную карьеру. 44-летний вратарь продлил контракт со своим клубом «Пармой» до лета 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт пармезанцев.

Буффон является воспитанником футбольной академии «Пармы», и выступал за родной клуб с 1995 по 2001 годы. Спустя два десятилетия он вернулся в «Парму», и снова стал основным вратарём команды, несмотря на внушительный для профессионального футболиста возраст.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Буффон сыграл за «Парму» 23 матча. Команда занимает 13-е место в итальянской Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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