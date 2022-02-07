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Чемпионат Италии. Серия Б

Филиппо Индзаги уволен из «Брешии»

07 Февраля 2022 • 08:04 Комментировать (1)
Козенца
0:0
Брешия
окончен

Если у Симоне Индзаги тренерские дела идут прекрасно, то у его старшего брата карьера наставника не складывается. Филиппо Индзаги в последнее время тренировал скромную «Брешию», но даже из этого клуба Серии Б его «попросили» - как сообщает La Gazzetta Dello Sport, расставание произошло в воскресенье вечером.

Индзаги не простили ничьей со слабенькой «Козенцой», и, даже несмотря на то, что «Брешия» идет третьей и ведет борьбу за прямую путевку в Серию А, уступая лишь одно очко второй позиции, ему указали на дверь. В итоге в «Брешии» ему удалось проработать лишь восемь месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Брешия Филиппо Индзаги
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
07 Февраля 2022 в 08:38
Странно идут же третьими да и проработал всего 8 месяцев... Очередной президент самадур по ходу
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