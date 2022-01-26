Неувядающий Зденек Земан в очередной раз продлил контракт с «Фоджей»

Зденек Земан и «Фоджа» - понятия, уже давно отождествленные, и сейчас, в начале 2022 года, легендарный наставник клуба, выступающего ныне в Серии С, продлил контракт. Зденек, никогда не бывший футболистом, начал свою тренерскую карьеру в 1966 году, а спустя 20 лет, в 1986, впервые встал у руля «Фоджи».

Земан уходил, затем возвращался, он руководил «Фоджей» в период, когда там блистал Игорь Колыванов, в феврале 1994 года забивший «Милану» и прервавший рекордную сухую серию чемпионата Италии, до 2016 года принадлежавшую Себастьяно Росси (929 минут). Помимо «Фоджи», Земан работал еще как минимум в дюжине итальянских клубов, в том числе и таких, как «Лацио» и «Рома».

Третий приход в «Фоджу» состоялся в 2010-2011, четвертый - в прошлом году. Сейчас его контракт продлен до 2023 года, сообщает La Gazzetta Dello Sport.