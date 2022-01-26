Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Неувядающий Зденек Земан в очередной раз продлил контракт с «Фоджей»

26 Января 2022 • 06:38 Комментировать

Зденек Земан и «Фоджа» - понятия, уже давно отождествленные, и сейчас, в начале 2022 года, легендарный наставник клуба, выступающего ныне в Серии С, продлил контракт. Зденек, никогда не бывший футболистом, начал свою тренерскую карьеру в 1966 году, а спустя 20 лет, в 1986, впервые встал у руля «Фоджи».

Земан уходил, затем возвращался, он руководил «Фоджей» в период, когда там блистал Игорь Колыванов, в феврале 1994 года забивший «Милану» и прервавший рекордную сухую серию чемпионата Италии, до 2016 года принадлежавшую Себастьяно Росси (929 минут). Помимо «Фоджи», Земан работал еще как минимум в дюжине итальянских клубов, в том числе и таких, как «Лацио» и «Рома».

Третий приход в «Фоджу» состоялся в 2010-2011, четвертый - в прошлом году. Сейчас его контракт продлен до 2023 года, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зденек Земан Фоджа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.01  22:00 Лечче ... Виченца Виртус
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Января
06:38 · Италия. Серия Б
Неувядающий Зденек Земан в очередной раз продлил контракт с «Фоджей»
24 Января
08:27 · Италия. Серия Б
Буффон хочет покинуть «Парму» ради нового вызова
04 Января
13:35 · Италия. Серия Б
Буффон заразился коронавирусом
24 Декабря
08:09 · Италия. Серия Б
Буффон рассказал, где хочет продолжить карьеру 6
19 Декабря
22:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Буффона прокомментировал слухи о потенциальном переходе в «Спартак» 1
17 Ноября
21:30 · Италия. Серия А
Галлиани: «Балотелли мог стать претендентом на «Золотой мяч», но выбрал другой путь»
31 Августа
17:26 · Италия. Серия Б
Уилшер тренируется с клубом из итальянской Серии Б
05 Августа
17:43 · Италия. Серия Б
Буффон рассказал, почему решил вернуться в «Парму»
28 Июля
16:17 · Италия. Серия А
Эрнани перейдёт в «Дженоа» слухи
27 Июля
08:29 · Италия. Серия Б
«Кьево» признан банкротом и лишён места в Серии Б
26 Июля
18:17 · Италия. Серия Б
Бруну Алвеш близок к переходу в «Кротоне» 1
25 Июля
23:24 · Италия. Серия А
Роналдиньо ждет «Монцу» в Серии А 2
17:07 · Италия. Серия А
Буффон: «Я всегда играл с огнём» 5
14 Июля
22:24 · Италия. Серия Б
«Кьево» и «Новара» могут прекратить существование 1
09 Июля
22:40 · Италия. Серия Б
«Ливорно» прекращает существование
Все новости
Рекомендуем